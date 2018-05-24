"Интер" близок к приобретению форварда сборной Аргентины

Миланский "Интер" близок к приобретению форварда аргентинского "Расинга" Лаутаро Мартинеса, информирует Ole.

По сведениям источника, 20-летний нападающий уже находится в Италии. Завтра в Милане он пройдет медосмотр, после чего он подпишет контракт с "нерадзурри". Сумма трансфера игрока сборной Аргентины пока остается неизвестной.

В 24 матчах текущего сезона Мартинес забил 17 мячей и сделал 5 результативных передач в 24 матчах за "Расинг".

Напомним, "Интер" заинтересовался хавбеком сборной Украины. | soccernews.ru