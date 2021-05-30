"Интер" близок к продлению контракта с Бареллой

Фото: инстаграм Бареллы/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Никола Скира, миланский "Интер" хочет продлить контракт с итальянским полузащитником Николо Бареллой.

По информации источника, руководство миланского клуба предложит 24-летнему итальянцу соглашение до 2025 года с зарплатой в 4,5 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне Барелла провел 46 матчей за "Интер", в которых отличился 3 голами и сделал 13 голевых передач. Напомним, что нынешний контракт футболиста действует до 2024 года.

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