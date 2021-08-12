"Интер" близок к продлению контракта с Лаутаро Мартинесом

Фото: инстаграм Лаутаро/Автор неизвестен

Миланский "Интер" в ближайшее время продлит контракт с аргентинским нападающим Лаутаро Мартинесом, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, "Интер" запланировал встречу с Лаутаро Мартинесом и его агентом на следующей неделе. Итальянский клуб намерен начать переговоры с аргентинцем о продлении его контракта до 2026 года.

Агент Мартинеса: "Он не уйдет из "Интера", несмотря на предложения от английских клубов. Он счастлив в "Интере" и действительно любит клуб. Мы встретимся на следующей неделе, чтобы обсудить новый контракт. Лаутаро хочет остаться, посмотрим".

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