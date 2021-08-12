"Интер" близок к продлению контракта с Лаутаро Мартинесом
Фото: инстаграм Лаутаро/Автор неизвестен
Миланский "Интер" в ближайшее время продлит контракт с аргентинским нападающим Лаутаро Мартинесом, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, "Интер" запланировал встречу с Лаутаро Мартинесом и его агентом на следующей неделе. Итальянский клуб намерен начать переговоры с аргентинцем о продлении его контракта до 2026 года.
Агент Мартинеса: "Он не уйдет из "Интера", несмотря на предложения от английских клубов. Он счастлив в "Интере" и действительно любит клуб. Мы встретимся на следующей неделе, чтобы обсудить новый контракт. Лаутаро хочет остаться, посмотрим".
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17