"Интер" близок к продлению контракта с Лаутаро Мартинесом

Фото: инстаграм Лаутаро/Автор неизвестен

Форвард сборной Аргентины и миланского "Интера" Лаутаро Мартинес близок к продлению соглашения с "неррадзури", сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, чемпионы Италии и победитель Кубка Америки практически пришли к соглашению об условиях нового контракта.

Отмечается, что сделка находится на заключительной стадии. По новому соглашению Мартинес будет зарабатывать больше.

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