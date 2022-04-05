"Интер" близок к продлению контракта с Перишичем

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"Интер" близок к продлению контракта с Перишичем

Фото: твиттер Ивана Перишича

Миланский "Интер" близок к продлению контракта с хорватским полузащитником Иваном Перишичем, сообщает Calciomercato.

По сведенгиям источника, стороны практически договорились о подписании нового соглашения до лета 2024 года. Зарплата игрока составит четыре миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне 33-летний Перишич провел за "Интер" 39 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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