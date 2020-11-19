"Интер" близок к продлению контракта с Самиром Хандановичем

Теги интер милансамир ханданович

"Интер" близок к продлению контракта с Самиром Хандановичем

Миланский "Интер" близок к продлению контракта со словенским вратарем Самиром Хандановичем, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, стороны договорились по основным моментам и им осталось уладить некоторые детали. Новое соглашение голкипера будет действовать до лета 2023 года. Нынешний контракт истекает летом 2022 года. 

36-летний Ханданович выступает за "Интер" с 2012 года. Всего он провел за миланский клуб 352 матча во всех турнирах и пропустил 381 гол.

Не пропустите: Защитник "Интера" Коларов заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Черчесов возмутился вопросами журналистов об его отставке

Черчесов возмутился вопросами журналистов об его отставке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов