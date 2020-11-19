"Интер" близок к продлению контракта с Самиром Хандановичем
Миланский "Интер" близок к продлению контракта со словенским вратарем Самиром Хандановичем, сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям издания, стороны договорились по основным моментам и им осталось уладить некоторые детали. Новое соглашение голкипера будет действовать до лета 2023 года. Нынешний контракт истекает летом 2022 года.
36-летний Ханданович выступает за "Интер" с 2012 года. Всего он провел за миланский клуб 352 матча во всех турнирах и пропустил 381 гол.
Не пропустите: Защитник "Интера" Коларов заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Азмун пропустит матч "Зенита" с "Ахматом"
-
Кейн поделился мнением о работе с Жозе Моуринью
-
Кокорин высказался о срыве трансфера в "Локомотив"
-
Газизов рассказал, зачем пришел в "Спартак"
-
Черчесов возмутился вопросами журналистов об его отставке
-
Газизов рассказал, как с его приходом изменилась трансферная политика "Спартака"
-
Моуринью придумал себе новое прозвище
-
Азар и Милитао вылечились от коронавируса
-
"Арсенал" может больше не отпустить Обамеянга в сборную Габона из-за инцидента в аэропорту
-
Анчелотти отреагировал на информацию о возможном переходе Иско в "Эвертоне"
-
Стали известны подробности травмы защитника ЦСКА Дивеева
-
Два футболиста "Сочи" дисквалифицированы за ставки на матчи
-
"Интер" близок к продлению контракта с Самиром Хандановичем
-
Джером Боатенг высказался о своем будущем
-
Избитый арбитр Данченков не принял извинения Широкова
-
Сборная России сделала заявление по травме Соболева
-
Матч "Лацио" - "Зенит" пройдет без зрителей
-
Канчельскис рассказал, как он обматерил Алекса Фергюсона после перехода в "МЮ"
-
"Спартак" может потерять Соболева на длительный срок
-
"Милан" ведет переговоры по трансферу форварда киевского "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17