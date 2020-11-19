"Интер" близок к продлению контракта с Самиром Хандановичем

Миланский "Интер" близок к продлению контракта со словенским вратарем Самиром Хандановичем, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, стороны договорились по основным моментам и им осталось уладить некоторые детали. Новое соглашение голкипера будет действовать до лета 2023 года. Нынешний контракт истекает летом 2022 года.

36-летний Ханданович выступает за "Интер" с 2012 года. Всего он провел за миланский клуб 352 матча во всех турнирах и пропустил 381 гол.

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