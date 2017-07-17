"Интер" близок к трансферу Бальде Кейта

Вингер "Лацио" Бальде Кейта вскоре может стать игроком "Интера", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 22-летний сенегалец уже покинул тренировочный лагерь "орлов". СМИ связывают это со скорым переходом игрока в миланский клуб.

Напомним, что контракт Кейта с "Лацио" истекает летом 2018 года и футболист не хочет его продлевать.

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