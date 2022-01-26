"Интер" близок к трансферу экс-форварда "Локомотива"
Фото: твиттер Фелипе Кайседо/Автор неизвестен
Миланский "Интер" проявляет интерес к эквадорскому нападающему генуэзской "Дженоа" Фелипе Кайседо, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, сделка может быть завершена в ближайшие дни. "Интер" рассматривает Кайседо в качестве резервного форварда.
В нынешнем сезоне 33-летний Кайседо провел за "Дженоа" 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Напомним, что с 2011 по 2014 годы он выступал за московский "Локомотив".
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|Болонья
|26
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|Сассуоло
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