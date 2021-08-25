"Интер" близок к трансферу форварда "Лацио"

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"Интер" близок к трансферу форварда "Лацио"

Фото: инстаграм Хоакина Корреа/Автор неизвестен

Миланский "Интер" в ближайшее время может оформить трансфер аргентинского форварда римского "Лацио" Хоакина Корреа, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, "Интер" арендует футболиста на год с обязательством выкупа за 30 миллионов евро. Также эта сумма может вырасти еще на несколько миллионов за счет бонусов. Впрочем, на аргентинца по-прежнему претендует "Эвертон".

27-летний Корреа в прошлом сезоне провел за "Лацио" 38 матчей, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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