"Интер" близок к трансферу защитника "Реала"

Защитник мадридского "Реала" Ашраф Хакими, вероятно, продолжит карьеру в Италии.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, миланский "Интер" практически договорился о трансфере марокканского фулбека.

Ожидается, что "сливочные" продадут своего воспитанника за 40 миллионов евро.

На протяжении двух сезонов Ашраф выступал на правах аренды за дортмундскую "Боруссию", а этим летом должен был вернуться в "Реал".

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