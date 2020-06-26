"Интер" близок к трансферу защитника "Реала"

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"Интер" близок к трансферу защитника "Реала"

Защитник мадридского "Реала" Ашраф Хакими, вероятно, продолжит карьеру в Италии.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, миланский "Интер" практически договорился о трансфере марокканского фулбека.

Ожидается, что "сливочные" продадут своего воспитанника за 40 миллионов евро.

На протяжении двух сезонов Ашраф выступал на правах аренды за дортмундскую "Боруссию", а этим летом должен был вернуться в "Реал".

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