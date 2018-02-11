"Интер" - "Болонья" - 2:1, "Торино" - "Удинезе" - 2:0 (обзоры)

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"Интер" - "Болонья" - 2:1, "Торино" - "Удинезе" - 2:0 (обзоры)Смотрите видеообзоры матчей 24-го тура итальянской Серии А, в которых "Интер" оказался сильнее "Болоньи", а "Торино" - "Удинезе".

Также читайте отчет об играх. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Наполи 24 63
2 Ювентус 24 62
3 Интер Милан 24 48
4 Рома 24 47
5 Лацио 24 46
6 Сампдория 24 41
7 Милан 24 38
8 Аталанта 24 37
9 Торино 24 36
10 Удинезе 24 33
11 Фиорентина 24 31
12 Дженоа 24 27
13 Болонья 24 27
14 Кальяри 24 25
15 Сассуоло 24 23
16 Кьево 24 22
17 Кротоне 24 21
18 СПАЛ 24 17
19 Хеллас Верона 24 16
20 Беневенто 24 7
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