"Интер" будет играть в Лиге Европы неосновным составом

Наставник миланского "Интера" Антонио Конте дал понять, что в Лиге Европы цвета команды будут защищать футболисты, получающие мало игровой практики в Серии А.

"В Лиге Европы мы будем использовать ротацию состава. Это отличная возможность дать игровое время резервистам. Тем более, если играть одним составом в четверг и воскресенье, то у команды, вероятно, появятся ментальные и физические проблемы", - цитирует Конте Football Italia.

"Интер" попал в Лигу Европы с третьего места в группе Лиги Чемпионов. В первом раунде плей-офф "нерадзурри" играют с "Лудогорцем". В Болгарии миланцы победили со счётом 2:0.

Что касается Серии А, то подопечные Конте пока идут на третьей строчке, но по-прежнему всерьёз претендуют на скудетто.

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