"Интер" добыл шестую победу кряду в Серии А

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"Интер" добыл шестую победу кряду в Серии А

В рамках 6-го тура итальянской Серии А "Интер" одержал победу над "Сампдорией".

"Нерадзурри" продолжает лидировать в чемпионате, имея в активе 18 очков.

"Сампдория" - "Интер" 1:3

Голы: Сенси, 20 - 0:1, Санчес, 22 - 0:2, Янкто, 55 - 1:2, Гальярдини, 61 - 1:3

"Сампдория": Аудеро, Мурру, Шабо, Колли, Депаоли (Бонаццоли, 56), Янкто, Экдаль (Роналду Виейра, 69), Ригони, Линетти (Капрари, 73), Берешиньски, Куальярелла.

"Интер": Ханданович, Бастони, Шкриньяр, де Врей, Асамоа, Кандрева (Д`Амброзио, 57), Гальярдини, Брозович, Сенси (Барелла, 65), Санчес, Мартинес (Лукаку, 56).

Предупреждения: Бастони (10), Ригони (16), Линетти (33), Санчес (43), Шкриньяр (81).

Удаление: Санчес (46).  

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