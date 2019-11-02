"Интер" добыл волевую победу над "Болоньей"

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"Интер" добыл волевую победу над "Болоньей"

В рамках 11-го тура итальянской Серии А "Интер" добыл выездную победу над "Болоньей".

Таким образом, "Интер" возглавил турнирную таблицу чемпионата, однако "Ювентус" свою игру проведет позже.

"Болонья" - "Интер" 1:2

Голы: Сориано, 59 - 1:0, Лукаку, 75 - 1:1, Лукаку (пен), 90 - 1:2

"Болонья": Скорупски, Мбайе, Ларангейра, Бани, Крейчи, Сориано (Джемаили, 76), Поли (Медель, 72), Орсолини, Сванберг, Сансоне (Сантандер, 84), Паласио.

"Интер": Ханданович, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Бираги (Кандрева, 74), Гальярдини (Весино, 72), Брозович, Барелла, Лазаро (Политано, 85), Лукаку, Мартинес.

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