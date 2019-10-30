"Интер" добыл выездную победу над "Брешией"
В рамках 10-го тура итальянской Серии А "Интер" на выезде переиграл "Брешию".
На данный момент "Интер" возглавил турнирную таблицу, однако у "Ювентуса", который отстает на два очка, есть игра в запасе.
"Брешия" - "Интер" 1:2
Голы: Мартинес, 23 - 0:1, Лукаку, 63 - 0:2, Шкриньяр (аг), 76 - 1:2
"Брешия": Альфонсо, Гастальделло (Мартелла, 68), Сабелли, Матею, Мангравити (Ндой, 75), Ромуло (Матри, 86), Бизоли, Тонали, Чистана, Доннарумма, Балотелли.
"Интер": Ханданович, де Врей, Годин, Шкриньяр, Асамоа (Бираги, 81), Брозович, Барелла, Кандрева, Гальярдини, Лукаку (Эспозито, 86), Мартинес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|9
|23
|2
|Интер Милан
|9
|22
|3
|Аталанта
|9
|20
|4
|Наполи
|9
|17
|5
|Рома
|9
|16
|6
|Лацио
|9
|15
|7
|Кальяри
|9
|15
|8
|Парма
|9
|13
|9
|Фиорентина
|9
|12
|10
|Болонья
|9
|12
|11
|Торино
|9
|11
|12
|Милан
|9
|10
|13
|Удинезе
|9
|10
|14
|Сассуоло
|8
|9
|15
|Хеллас Верона
|9
|9
|16
|Лечче
|9
|8
|17
|Дженоа
|9
|8
|18
|Брешия
|8
|7
|19
|СПАЛ
|9
|7
|20
|Сампдория
|9
|4