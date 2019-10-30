"Интер" добыл выездную победу над "Брешией"

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"Интер" добыл выездную победу над "Брешией"

В рамках 10-го тура итальянской Серии А "Интер" на выезде переиграл "Брешию".

На данный момент "Интер" возглавил турнирную таблицу, однако у "Ювентуса", который отстает на два очка, есть игра в запасе.

"Брешия" - "Интер" 1:2

Голы: Мартинес, 23 - 0:1, Лукаку, 63 - 0:2, Шкриньяр (аг), 76 - 1:2

"Брешия": Альфонсо, Гастальделло (Мартелла, 68), Сабелли, Матею, Мангравити (Ндой, 75), Ромуло (Матри, 86), Бизоли, Тонали, Чистана, Доннарумма, Балотелли.

"Интер": Ханданович, де Врей, Годин, Шкриньяр, Асамоа (Бираги, 81), Брозович, Барелла, Кандрева, Гальярдини, Лукаку (Эспозито, 86), Мартинес.

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