"Интер" добыл выездную победу над "Сассуоло"

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"Интер" добыл выездную победу над "Сассуоло"Фото: твиттер "Интера"

В рамках 7-го тура итальянской Серии А "Интер" на выезде обыграл "Сассуоло".

"Интер" идет на втором месте, отставая от лидирующего "Наполи" на одно очко. Однако у неаполитанцев есть игра в запасе.

"Сассуоло" - "Интер" 1:2

Голы: Берарди (пен), 22 - 1:0, Джеко, 58 - 1:1, Мартинес (пен), 78 - 1:2

"Сассуоло": Консильи, Мюльдюр, Кирикеш, Феррари, Рожерио, Джуричич (Траоре, 75), Лопес, Бога, Фраттези, Скамакка, Дефрель (Распадори, 64), Берарди.

"Интер": Ханданович, Думфрис (Дармиан, 57), де Врей, Шкриньяр, Бастони (Димарко, 57), Перишич, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 57), Барелла, Корреа (Джеко, 57), Мартинес.

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