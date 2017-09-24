"Интер" добывает волевую победу над "Дженоа" и продолжает погоню за лидерами
Воскресная программа шестого тура итальянской Серии А продолжилась милано-генуэзским противостояниям. Вот только на этот раз матч проходил в столице моды на стадионе "Джузеппе Меацца", где местный "Интер" принимал "Дженоа". Накануне "Сампдория" подпортила настроение "красно-черным" болельщикам Милана, победив со счетом 2:0. Но поклонники, находящиеся по другую сторону баррикад, окрашенную в черно-синие цвета, были более оптимистично настроены, потому как у себя дома их любимцы противостояли одному из аутсайдеров чемпионата.
"Нерадзурри" ни в коем случае нельзя было проигрывать, чтобы не отпустить в пятиочковый отрыв впереди идущих "Наполи" и "Ювентус", которые свои матчи в этом туре уже выиграли. Соперник для этого был очень подходящим, генуэзцы еще не знают вкуса победы в текущем сезоне. Для команды Ивана Юрича, прежде всего, важно было показать желание и сносное качество футбола, а там, глядишь, и за очки получиться зацепиться.
К удивлению, в первой половине первого тайма команды действовали без ворот. Гости вышли на поединок с огромным желанием и даже больше контролировали мяч. "Интер" же играл непривычно пассивно, а если и атаковал, то делал это как-то бесхитростно, не создавая особых проблем "грифонам". После того, как игровое время перевалило за экватор первой 45-ти минутки "нерадзурри" проснулись и столкнулись с проблемой вскрытия насыщенной обороны соперника. Лишь в концовке тайма командам удалось обменяться опасными моментами. Сначала юному таланту "Дженоа" Пьетро Пеллегри совсем немного не хватило точности, ударом головой замыкая прострел Роси. А под занавес, когда гости уверовали в то, что могут забить, "интеристы" все же разрезали защиту генуэзцев. Перин уже не в силах был потащить удар Брозовича, но за аутсайдера сыграла штанга.
Наверняка, после серьезного разговора в перерыве с главным тренером Лучано Спаллетти футболисты "Интера" с началом второй половины встречи взвинтил темп и стали агрессивнее и чаще ходить вперед. Но снова первая опасность была создана у ворот Хандановича. Но после выстрела Лаксальта словенцу не пришлось вступать в игру, потому как мяч просвистел над перекладиной. С течением времени страсти на футбольном поле накипали с новой силой. "Грифоны" огрызались, как могли, но в итоге, не достояли совсем немного. На 87-й минуте подачу с углового результативно замкнул Д’Амброзио.
У подопечных Юрича еще оставалось несколько минут, чтобы попытаться вырвать хотя бы ничью, но в оставшееся время "Дженоа" окончательно убивала любые шансы прямыми удалениями Омеонги и Таарабта. Итак, "Интер" добывает волевую победу над генуэзцами и продолжает погоню за лидерами Серии А "Наполи" и "Ювентусом".
"Интер" – "Дженоа" – 1:0
Голы: Д’Амброзио, 87 – 1:0
"Интер": Ханданович, Д’Амброзио, Шкриниар, Миранда, Далберт, Валеро (Карамо, 72), Брозович (Жоау Мариу, 81), Кандрева (Эдер, 60), Весино, Перишич, Икарди
"Дженоа": Перин, Бераски, Россеттини, Зуканович, Роси, Кофи, Велозу (Ригони, 79), Лаксальт (Мильоре, 53), Омеонга, Таарабт, Пеллегри (Пандев, 74)
Удаления: Омеонга (90), Таарабт (90+3)
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|18
|3
|Интер Милан
|6
|16
|4
|Лацио
|6
|13
|5
|Рома
|5
|12
|6
|Милан
|6
|12
|7
|Сампдория
|5
|11
|8
|Торино
|6
|11
|9
|Аталанта
|6
|8
|10
|Кьево
|6
|8
|11
|Болонья
|6
|8
|12
|Фиорентина
|6
|7
|13
|Кальяри
|6
|6
|14
|СПАЛ
|6
|4
|15
|Сассуоло
|6
|4
|16
|Кротоне
|6
|4
|17
|Удинезе
|6
|3
|18
|Дженоа
|6
|2
|19
|Хеллас Верона
|6
|2
|20
|Беневенто
|6
|0