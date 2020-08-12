"Интер" договорился о контракте с "новым Пирло"

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"Интер" договорился о контракте с "новым Пирло"

Миланский "Интер" близок к трансферу полузащитника "Брешии" Сандро Тонали, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб согласовал с футболистом условия личного контракта. Соглашение рассчитано на пять лет. Зарплата игрока в "Интере" может составить 3,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что на трансфере хавбека настаивает новый главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло. Стоит отметить, что Тонали называют "новым Пирло".

В минувшем сезоне 20-летний хавбек провел за "Брешию" 36 поединков, забил один гол и отдал семь результативных передач.

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