"Интер" договорился о контракте с "новым Пирло"
Миланский "Интер" близок к трансферу полузащитника "Брешии" Сандро Тонали, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, итальянский клуб согласовал с футболистом условия личного контракта. Соглашение рассчитано на пять лет. Зарплата игрока в "Интере" может составить 3,5 миллиона евро в год.
Ранее сообщалось, что на трансфере хавбека настаивает новый главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло. Стоит отметить, что Тонали называют "новым Пирло".
В минувшем сезоне 20-летний хавбек провел за "Брешию" 36 поединков, забил один гол и отдал семь результативных передач.
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|О
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|26
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|2
|Лацио
|26
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|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
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|5
|Рома
|26
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|Наполи
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|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
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|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
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|Лечче
|27
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|19
|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
|27
|17