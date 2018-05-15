"Интер" договорился о переходе хавбека "Ювентуса"

Теги ювентусинтер миланквадво асамоа

"Интер" договорился о переходе хавбека "Ювентуса"
Ганский полузащитник "Ювентуса" Квадво Асамоа перейдет в "Интер", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям издания, футболист прошел медицинское обследование в миланском клубе и ближайшее время подпишет трехлетний контракт с "нерадзурри". Его контракт с "Юве" истекает летом, поэтому он достанется "Интеру" бесплатно.

В этом сезоне 29-летний Асамоа провел за "Ювентус" 26 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

Не пропустите: "Интер" возобновил интерес к основному хавбеку "Атлетико". | http://soccernews.ru

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