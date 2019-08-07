"Интер" договорился о переходе Лукаку

Бельгийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку перейдет в "Интер", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб договорился о переходе игрока за 70 миллионов евро. Также манкунианцы могут получить еще 13 миллионов евро в качестве бонусов. Также "МЮ" получит определенный процент при последующем трансфере Лукаку.

26-летний Лукаку выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2017 года. Всего за английский клуб он провел 96 матчей во всех турнирах, в которых забил 42 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с "МЮ" действует до лета 2022 года.

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