"Интер" договорился о переходе Рафиньи Алькантары

Полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара в ближайшее время станет игроком миланского "Интера".

Как сообщает Football Italia, клубы согласовали аренду 24-летнего бразильца, который из-за травмы не сыграл в этом сезоне ни одного матча.

Теперь Рафинье предстоит пройти медицинское обследование, после чего о сделке будет объявлено официально.

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