"Интер" договорился о покупке аргентинского таланта

Нападающий "Бока Хуниорс" Факундо Колидио близок к переходу в "Интер", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб согласовал трансфер футболиста за семь миллионов евро. В борьбе за игрока "нерадзурри" опередили "Ювентус".

17-летний Колидио является одним из самых талантливых игроков в молодежном составе "Боки".

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