"Интер" договорился о продлении контракта с капитаном команды

Миланский "Интер" согласовал условия нового контракта с вратарем Самиром Хандановичем, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, стороны продлят соглашение на один сезон - с 2021 до 2022 года.

Таким образом, период карьеры словенца в составе "нерадзурри" может достигнуть 10 лет.

За "Интер" Ханданович, который является капитаном команды, сыграл 324 матча и пропустил 348 голов.

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