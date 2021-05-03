"Интер" договорился о продлении контракта с основным защитником

Теги интер миланалессандро бастони

"Интер" договорился о продлении контракта с основным защитником

Фото инстаграм Алессандро Бастони

Центральный защитник "Интера" Алессандро Бастони в скором времени заключит новое соглашение с миланским клубом.

По информации журналиста Николо Скиры, стороны продлят контракт до июня 2024 года. Действующий договор истекает в 2023 году.

Зарплата 22-летнего футболиста вырастет до 2,8 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Бастони сыграл за "Интер" 38 матчей и сделал 4 ассиста.

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