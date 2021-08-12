"Интер" договорился о трансфере Думфриса

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"Интер" договорился о трансфере ДумфрисаФото: инстаграм Думфриса/Автор неизвестен

Защитник сборной Нидерландов и ПСВ Дензел Думфрис близок к переходу в миланский "Интер", сообщает Фабрицио Романо.

По информации источнка, уже достигнуто устное соглашение между "Интером" и ПСВ по трансферу игрока. 

Личные условие с футболистом также согласованы. В ближайшие дни ожидается медосмотр и подписание контракта.

"Эвертон" уже выбыл из гонки.

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