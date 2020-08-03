"Интер" договорился о выкупе Алексиса Санчеса

"Интер" согласовал с "Манчестер Юнайтед" выкуп контракта вингера Алексиса Санчеса.

Как сообщает Metro, "нерадзурри" заплатит за 31-летнего чилийца 15 миллионов евро. С самим футболистом будет подписан контракт на три года.

Отмечается, что "Интер" объявит о выкупе Санчеса после 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет против "Хетафе".

"Интер" арендовал Санчеса прошлым летом. За это время он провел 29 игр, в которых отметился 4 голами и 9 ассистами.

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