"Интер" договорился об аренде Мора

Турецкий полузащитник дортмундской "Боруссии" Эмре Мор близок к переходу в "Интер", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб согласовал двухлетнюю аренду футболиста с обязательством выкупа за 15 миллионов евро.

Стоит отметить, что год назад "Боруссия" приобрела 20-летнего Мора почти за 10 миллионов.

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