"Интер" договорился об аренде Мора

Теги боруссия дортмундинтер миланэмре мор

"Интер" договорился об аренде Мора

Турецкий полузащитник дортмундской "Боруссии" Эмре Мор близок к переходу в "Интер", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб согласовал двухлетнюю аренду футболиста с обязательством выкупа за 15 миллионов евро.

Стоит отметить, что год назад "Боруссия" приобрела 20-летнего Мора почти за 10 миллионов.

Не пропустите: "Интер" заинтересован в Гарае. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Боруссия" подняла цену за Дембеле до 150 миллионов евро

"Боруссия" подняла цену за Дембеле до 150 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов