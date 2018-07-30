"Интер" договорился об аренде Врсалько

Защитник "Атлетико" Симе Врсалько предстоящий сезон проведет в "Интере".

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, "нерадзурри" заплатят за аренду хорвата 6,5 миллиона евро, а следующим летом у клуба будет возможность выкупа игрока за 17,5 миллиона евро.

В ближайшие дни Врсалько прибудет в Италию для прохождения медобследования.

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