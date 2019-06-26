"Интер" договорился по трансферу Джеко

"Интер" практически оформил трансфер форварда "Ромы" Эдина Джеко.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, "нерадзурри" заплатит за 33-летнего футболиста 10 миллионов евро. Также в сделку будет включен молодой нападающий "Интера" Эдуардо Вергани.

Отмечается, что трансфер боснийца будет закрыт до конца текущего месяца.

В прошедшем сезоне на счету Джеко 14 забитых мячей и 11 ассистов в 40 играх.

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