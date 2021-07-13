"Интер" договорился с Бельерином

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"Интер" договорился с Бельерином

Фото инстаграм Эктора Бельерина / Автор неизвестен

Миланский "Интер" работает над трансфером правого защитника "Арсенала" Эктора Бельерина.

Как сообщает журналист Николо Скира, "нерадзурри" уже договорились с самим испанцем об условиях личного контракта. 

Ожидается, что итальянский клуб арендует 26-летнего футболиста с правом последующего выкупа.

Бельерин в прошлом сезоне сыграл 35 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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