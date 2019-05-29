"Интер" договорился с Джеко

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"Интер" договорился с Джеко
Боснийский нападающий "Ромы" Эдин Джеко может перейти в "Интер", сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, миланский клуб уже согласовал с игроком условия личного контракта. Зарплата форварда в миланском клубе может составить четыре миллиона евро. Впрочем, "Интеру" еще нужно договориться с "Ромой", которая требует за него 20 миллионов евро. Также Джеко входит в сферу интересов ПСЖ, "Фенербахче" и "Вест Хэма".

В завершившемся сезоне 33-летний Джеко провел за "Рому" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал восемь результативных передач.

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