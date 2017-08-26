"Интер" договорился с Мустафи об условиях личного контракта

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи до закрытия летнего трансферного окна может стать игроком "Интера".

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, "нерадзурри" уже договорились с 25-летним центрбеком об условиях личного контракта.

Теперь клубам предстоит согласовать трансфер Мустафи. "Интер" хочет арендовать немца с правом последующего выкупа, но "Арсенал" настаивает на обязательстве выкупа.

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