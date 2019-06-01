"Интер" договорился с "Ромой" о сумме трансфера Джеко
Форвард "Ромы" Эдин Джеко в скором времени станет игроком "Интера". Миланский клуб договорился с римлянами о том, что трансфер им обойдется в 13,5 миллиона евро. Об этом сообщает Sport Mediaset.
В том, чтобы футболист перешел "Интер" был лично заинтересован новый главный тренер Антонио Конте.
Контракт Джеко будет рассчитан на 2 года с окладом - 4 миллиона евро за сезон.
В завершившемся сезоне 33-летний игрок провел за "Рому" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал восемь результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
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|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
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|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
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|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
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|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
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|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
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|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
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|20
|Кьево
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