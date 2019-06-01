"Интер" договорился с "Ромой" о сумме трансфера Джеко

Форвард "Ромы" Эдин Джеко в скором времени станет игроком "Интера". Миланский клуб договорился с римлянами о том, что трансфер им обойдется в 13,5 миллиона евро. Об этом сообщает Sport Mediaset.

В том, чтобы футболист перешел "Интер" был лично заинтересован новый главный тренер Антонио Конте.

Контракт Джеко будет рассчитан на 2 года с окладом - 4 миллиона евро за сезон.

В завершившемся сезоне 33-летний игрок провел за "Рому" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал восемь результативных передач.

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