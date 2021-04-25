"Интер" дома минимально обыграл "Верону"
Фото: Твиттер @Inter
В Милане завершился матч 33 тура Серии А между "Интером" и "Вероной". Хозяева, продолжающие лидировать в чемпионате Италии имели шанс еще больше оторваться от преследователей и воспользовались им. Победу со счетом 1:0 на 76 минуте принес Маттео Дармиан, который откликнулся на передачу Хакими.
Результат позволил "наррадзури" набрать 79 очков и закрепиться на первой строчке турнирной таблицы. У "Вероны" осталось 41 балл и 10 место в чемпионате Италии.
"Интер" - "Верона" 1:0 (0:0)
Гол: Дармиан, 76 - 1:0
"Интер": Ханданович, Бастони, де Врей, Шкриньяр, Хакими (Д`Амброзио, 79), Барелла, Брозович (Гальярдини, 79), Перишич (Дармиан, 65), Эриксен (Сенси, 65), Лукаку, Мартинес (Санчес, 72).
"Верона": Сильвестри, Чеккерини (Давидович, 46), Маньяни (Гюнтер, 46), Димарко (Удоги, 72), Фараони, Лазович, Илич, Барак, Тамез (Сальседо, 65), Бесса (Колли, 77), Лазанья.
Читать также: "Удинезе" с хоккейным счетом победил "Беневенто" в матче Серии А | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дубль Гризманна принес "Барселоне" победу над "Вильярреалом"
-
"Шахтер" неожиданно проиграл "Александрии"
-
"Динамо" разгромило "Ингулец" и впервые за пять лет стало чемпионом Украины
-
1
"Спартак" в жарком дерби обыграл ЦСКА
-
"Ростов" дома минимально обыграл "Арсенал"
-
"Фиорентина" Кокорина сыграла вничью с "Ювентусом"
-
"Интер" дома минимально обыграл "Верону"
-
"Лидс" отстоял ничью в матче с "Манчестер Юнайтед"
-
"Атлетико" хочет подписать Аспиликуэту
-
Названо условие, при котором Пирло останется тренером "Ювентуса"
-
Фанаты "Спартака" вывесили серию ярких баннеров на матче с ЦСКА (фото)
-
"Хетафе" обыграл "Уэску" в Ла Лиге
-
"Ливерпуль" вступил в борьбу за форварда сборной Италии
-
Банкир Петр Авен рассказал, кого он хочет видеть на посту главного тренера "Спартака"
-
"Бернли" неожиданно разгромил "Вулверхэмптон"
-
"Ницца" победила "Монпелье" в Лиге 1
-
"Заря" победила "Олимпик" в чемпионате Украины
-
"Сочи" на 91-й минуте вырвал победу над "Уфой"
-
"Спартак" теряет Маслова
-
"Удинезе" с хоккейным счетом победил "Беневенто" в матче Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17