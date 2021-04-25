"Интер" дома минимально обыграл "Верону"

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"Интер" дома минимально обыграл "Верону"Фото: Твиттер @Inter 
В Милане завершился матч 33 тура Серии А между "Интером" и "Вероной". Хозяева, продолжающие лидировать в чемпионате Италии имели шанс еще больше оторваться от преследователей и воспользовались им. Победу со счетом 1:0 на 76 минуте принес Маттео Дармиан, который откликнулся на передачу Хакими.

Результат позволил "наррадзури" набрать 79 очков и закрепиться на первой строчке турнирной таблицы. У "Вероны" осталось 41 балл и 10 место в чемпионате Италии.

"Интер" - "Верона" 1:0 (0:0)

Гол: Дармиан, 76 - 1:0

"Интер": Ханданович, Бастони, де Врей, Шкриньяр, Хакими (Д`Амброзио, 79), Барелла, Брозович (Гальярдини, 79), Перишич (Дармиан, 65), Эриксен (Сенси, 65), Лукаку, Мартинес (Санчес, 72).

"Верона": Сильвестри, Чеккерини (Давидович, 46), Маньяни (Гюнтер, 46), Димарко (Удоги, 72), Фараони, Лазович, Илич, Барак, Тамез (Сальседо, 65), Бесса (Колли, 77), Лазанья.

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