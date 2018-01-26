"Интер" достиг устного соглашения о переходе Мартинеса

Миланский "Интер" достиг устного соглашения о переходе форварда "Расинга Авельянеды" Лаутаро Мартинеса, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, финальный раунд переговоров между клубами запланирован на начало следующей недели. "Нерадзурри" заплатят за 20-летнего аргентинца 15-20 миллионов евро.

Сам Мартинес заключит с "Интером" пятилетний контракт, который вступит в силу в июне этого года.

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