"Интер" достиг устного соглашения о переходе Мартинеса

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"Интер" достиг устного соглашения о переходе Мартинеса

Миланский "Интер" достиг устного соглашения о переходе форварда "Расинга Авельянеды" Лаутаро Мартинеса, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, финальный раунд переговоров между клубами запланирован на начало следующей недели. "Нерадзурри" заплатят за 20-летнего аргентинца 15-20 миллионов евро.

Сам Мартинес заключит с "Интером" пятилетний контракт, который вступит в силу в июне этого года.

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