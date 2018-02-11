"Интер", "Дженоа", "Сампдория" и "Торино" одержали победы в 24-м туре Серии А

В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Интер", "Дженоа", "Сампдория" и "Торино" одержали победы над "Болоньей", "Кьево", "Вероной" и "Удинезе" соответственно.

"Интер" - "Болонья" - 2:1

Голы: Эдер, 2 - 1:0, Паласио, 25 - 1:1, Карамо, 63 - 2:1.

"Интер": Ханданович, Канселу, Шкриньяр, Миранда (Лопес, 46), Д'Амброзио, Брозович (Рафинья, 59), Борха Валеро, Вечино, Карамо (Гальярдини, 73), Эдер, Перишич.

Удаления: Мбайе, 68, Масина, 90+5 (оба - "Болонья").

"Кьево" - "Удинезе" - 0:1

Гол: Лаксальт, 90+1 - 0:1.

"Сампдория" - "Верона" - 2:0

Голы: Баррето, 50 - 1:0, Квальярелла, 85 - 2:0 (пенальти).

"Торино" - "Удинезе" - 2:0

Голы: Н'Кулу, 32 - 1:0, Белотти, 66 - 2:0.

Напомним, ранее "Сассуоло" сыграл вничью с "Кальяри". | soccernews.ru