"Интер", "Дженоа", "Сампдория" и "Торино" одержали победы в 24-м туре Серии А

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"Интер", "Дженоа", "Сампдория" и "Торино" одержали победы в 24-м туре Серии АВ рамках 24-го тура итальянской Серии А "Интер", "Дженоа", "Сампдория" и "Торино" одержали победы над "Болоньей", "Кьево", "Вероной" и "Удинезе" соответственно.

"Интер" - "Болонья" - 2:1

Голы: Эдер, 2 - 1:0, Паласио, 25 - 1:1, Карамо, 63 - 2:1.

"Интер": Ханданович, Канселу, Шкриньяр, Миранда (Лопес, 46), Д'Амброзио, Брозович (Рафинья, 59), Борха Валеро, Вечино, Карамо (Гальярдини, 73), Эдер, Перишич.

Удаления: Мбайе, 68, Масина, 90+5 (оба - "Болонья").

"Кьево" - "Удинезе" - 0:1

Гол: Лаксальт, 90+1 - 0:1.

"Сампдория" - "Верона" - 2:0

Голы: Баррето, 50 - 1:0, Квальярелла, 85 - 2:0 (пенальти).

"Торино" - "Удинезе" - 2:0

Голы: Н'Кулу, 32 - 1:0, Белотти, 66 - 2:0.

Напомним, ранее "Сассуоло" сыграл вничью с "Кальяри". | soccernews.ru

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4 Рома 24 47
5 Лацио 24 46
6 Сампдория 24 41
7 Милан 24 38
8 Аталанта 24 37
9 Торино 24 36
10 Удинезе 24 33
11 Фиорентина 24 31
12 Дженоа 24 27
13 Болонья 24 27
14 Кальяри 24 25
15 Сассуоло 24 23
16 Кьево 24 22
17 Кротоне 24 21
18 СПАЛ 24 17
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