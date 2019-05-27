"Интер" - "Эмполи" - 2:1, СПАЛ - "Милан" - 2:3, "Фиорентина" - "Дженоа" - 0:0 (видеообзоры матчей Серии А)

Теги интер миланмиланфиорентина

"Интер" - "Эмполи" - 2:1, СПАЛ - "Милан" - 2:3, "Фиорентина" - "Дженоа" - 0:0 (видеообзоры матчей Серии А)

Представляем вашему вниманию видеообзоры матчей итальянской Серии А.

"Интер" - "Эмполи"

СПАЛ - "Милан"

"Фиорентина" - "Дженоа"

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
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