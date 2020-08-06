"Интер" - фаворит Лиги Европы? Команда Антонио Конте без проблем обыграла "Хетафе" и прошла в четвертьфинал турнира

Для "Интера" и "Хетафе" матч 1/8 финала на "Фелтинс Арене" был первым и единственным. Победитель сразу же проходил в четвертьфинал, поэтому обе команды выставили максимально сильные составы. Неожиданно для всех, лучше начали мадридцы – до 20-й минуты они не выпускали миланцев за пределы центрального круга и провели шесть ударов по воротам, в то время как у "нерадзурри" не было ни одного. Правда, только один выстрел стал по-настоящему голевым – это Мата на 2-й минуте пробивал головой с близкой дистанции, заставив Хандановича откровенно спасать. Все остальные попытки приходились или в защитников, или оказались слишком неточными. "Интер" начал просыпаться только во второй половине тайма. Первый звоночек прозвучал на 25-й минуте, когда Лаутаро Мартинес воспользовался ошибкой соперника, прорвался по правому флангу и мощно выстрелил в дальний нижний угол – Сориа парировал! Второй сигнал прилетел на 28-й минуте, когда Гальярдини ударом в падении замыкал подачу на левую штангу – и снова Сориа справился. Третьей ошибки итальянцы не простили: на 33-й минуте Лукаку получил заброса от Бастони из собственной половины поля, ворвался в штрафную, оттеснил защитника от мяча и пробил в дальний угол – 1:0!

В последней трети первого тайма "Интер" отдал инициативу "Хетафе", однако уже не допускал моментов у своих ворот. У подопечных Пепе Бордаласа ничего не получалось, но и команда Антонио Конте им особо не угрожала – "нерадзурри" было достаточно общего контроля над перемещениями соперника. Наконец, на перерыв футболисты ушли при минимальном преимуществе миланцев. На старте второго тайма "Интер" сразу же захватил инициативу, едва не удвоив свое преимущество. На 48-й минуте мог забивать Барелла, который отклеился от Арамбарри и пробил метров с 22-х в левый угол – мяч пролетел с рикошетом рядом со штангой. Далее последовала подача с углового на правый край штрафной, откуда боковыми ножницами стрелял Д'Амброзио – Сориа парировал на Година, а удар с острого угла в последний момент накрыл Мата! В дальнейшем "нерадзурри" сбавили обороты, перестав обострять, однако "Хетафе" все равно сидел в глухой обороне без шансов на какую-то остроту. Пепе Бордалас на 56-й минуте снял с игры Максимовича, выпустив Анхеля, а затем добавил к нему Молино и Хасона. Мадридцы сразу же зашевелились, а во второй трети тайма даже начали создавать хорошие моменты: на 64-й минуте Анхель пробивал с дистанции мимо, а на 67-й Мата замыкал подачу Ньома с правого фланга – мяч летел под перекладину, однако Ханданович спас "Интер"! Через минуту головой пробивал Эчейта, но это уже было совсем неостро.

Неплохо на 72-й минуте метров с двадцати стрелял Тимор – "ядро" медленно пролетело мимо правой штанги, однако за секунду до удара Годин в борьбе с Молиной сыграл рукой в ​​собственной штрафной. Энтони Тейлор пересмотрел повтор и назначил пенальти, Молина пошел пробивать – и выстрелил мимо левый угла! Интер понял намек, вернув инициативу под контроль, и едва не забил второй гол на 78-й минуте – Барелла ворвался на правый край штрафной и выкатил пас на 11 метров под удар Лукаку, однако Ромелу пробил слишком слабо и неточно! Антонио Конте на 82-й решил добавить к своей атаки Эриксена, а через минуту его замена сработала: Кристиан разогнал контратаку и отдал пас на правый край штрафной, а оттуда прострел, который слабо выбили на датчанина – Эриксен сразу же расстрелял ворота. 2:0! На 89-й Санчес мог и добить "Хетафе", однако чилиец запорол выход один на один. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу "нерадзурри". Таким образом, "Интер" вышел в четвертьфинал Лиги Европы, в котором встретится с победителем пары "Байер" – "Рейнджерс" (скорее всего, с "Байером").

"Интер" воспользовался классом!

"Хетафе" дал бой, доминируя в первой половине первого тайма и отобрав инициативу в середине второго. Игровое преимущество подопечные Пепе Бордаласа старались конвертировать в моменты – они перестреляли "Интер" (17:13), причем 13 выстрелов провели из пределов штрафной. Впрочем, большинство из них не представляли значительной опасности, а голевые эпизоды – замыкание Маты на 2-й и 69-й минутах и ​​пенальти Молины на 75-й – мадридцы потеряли. В двух случаях шикарно сыграл Ханданович (он и с пенальти угадал направление), но часто подводило само исполнение: тот же Молина с "точки" пробил просто ужасно, а Мата на 19-й минуте вместо замыкания прострела в касание решил сделать лишнее движение в центре штрафной – этого хватило, чтобы накрыть удар.

"Интер", в свою очередь, едва не забил после первой же ошибки испанцев, а третья уже привела к взятию ворот – хватило обычного заброса Бастони из глубины и физической мощи Лукаку, который просто размазал защитника в единоборстве. После перерыва же миланцы запирали подачи с угловых боковыми ножницами и разрывали соперника на дриблинге на чужой половине поля, а судьбу поединка решил своевременный длинный пас Бастони в центр на Эриксена. "Нерадзурри" победили на классе, причем важны были не только действия звезд, а и юных трудяг вроде Бареллы и Бастони. "Хетафе" не смог переиграть "Интер" даже на своих сильных сторонах – грязной жесткой игре, проиграв и по отборам (7:11), и по единоборствам (35:62), и по верховым мячам (11:25). Когда же дошло дело до исполнительского мастерства, лидеры итальянцев сделали свое дело. "Изи катка", как говорят геймеры!

"Интер" выиграет Лигу Европы?

"Интер" сыграл против "Хетафе" так убедительно, что даже традиционно придирчивый Антонио Конте был доволен, однако стилистически игра особо не отличалась от поединков с "Аталантой" за серебро Серии "А" и против "Наполи" за тур до того. Во всех трех матчах миланцы действовали пассивно, большую часть времени держась на своей половине и уступая по xG – впрочем, у соперников этот показатель был ненамного выше, а по количеству голевых моментов до финального свистка была примерное равенство. При этом "нерадзурри" не пропустили ни одного мяча, а забили уже пять. И это без особого напряжения сил! А могло быть иначе, когда в твоем составе играют Эриксен, Лукаку, Янг и Алексис Санчес, в которых в АПЛ суммарно было 275 голов. Все это наводит на мысль, что именно миланцы будут фаворитами текущего розыгрыша Лиги Европы. Их команда в этом турнире имеет самый высокий индивидуальный класс, наиболее опытного и титулованного тренера, при этом побеждая без особых усилий. В конце концов, у миланцев не будет непроходимых соперников. В четвертьфинале они сыграют с "Байером" или "Рейнджерсом", а в случае прохода в полуфинал на них ожидать донецкий "Шахтер" или "Базель" / "Айнтрахт". У другого фаворита Лиги Европы – "Манчестер Юнайтед" – по сетке остаются "Рома" / "Севилья" и "Олимпиакос" / "Вулверхэмптон" – кто-то из этих четырех точно пройдет в полуфинал и отберет частичку сил "дьяволов" (если те вообще не вылетят). Именно поэтому уже сейчас можно поставить какую-то десяточку на триумф "Интера". Слишком уж хорошо все складывается для подопечных Антонио Конте.