"Интер" форсирует трансфер Рамиреса

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"Интер" форсирует трансфер Рамиреса

Миланский "Интер" форсирует трансфер полузащитника "Цзянсу Сунин" Рамиреса, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, чтобы побыстрее оформить переход 30-летнего бразильца, "нерадзурри" даже нашли замену для него в лице хавбека "Хэбэй Чайна Форчун" Стефана Мбиа.

Напомним, что "Интер" и "Цзянсу Сунин" принадлежат одному владельцу.

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