"Интер" - главный претендент на чемпионство в Италии! Команда Конте подтвердила неготовность "Милана" и создала отрыв в таблице

Вчера в рамках 23 тура Серии "А" состоялся поединок, который вполне может сыграть решающую роль в определении чемпиона Италии. "Интер" благодаря дублю Лаутаро Мартинеса и голу Лукаку разгромил "Милан" и увеличил отрыв от второго места до 4 очков. Формально, этот матч лишь подтвердил гипотезу о раскладе сил в итальянском чемпионате, которая гуляла в прессе еще прошлой осенью. Ее главный тезис – "Милан" не готов! Главные выводы по матчу традиционно описали в нашем аналитическом обзоре!

Неравное Дерби делла Мадоннина

"Милан" подписал Златана Ибрагимовича в январе 2020-го. За год со шведом в команде "россонери" достигли заметного прогресса, заслуженно встретив 2021 и на вершине турнирной таблицы Серии "А". После Нового года в механизме Стефано Пиолb уже не все так гладко. До сегодняшнего дня команда провела 10 матчей, из которых проиграла 4 и еще дважды сыграла вничью (в Кубке с "Торино" все решилось лишь в серии пенальти). Очевидно, что "Милан" подходил к дерби не d лучшей форме, тогда как у соседей ситуация была противоположной. "Интер" аналогичный период также не прошел без потерь, но поражений было всего две. "Нераддзури" недобрали в чемпионате 7 очков, что не помешало выбиться в лидеры Серии "А". Подопечные Антонио Конте лишились "лишних" турниров и теперь сосредоточены исключительно на Скудетто.

На вершине команда находится закономерно. Статистика это лишь доказывает. "Интер" – среди лидеров чемпионата по ряду показателей: результативность, разница ожидаемых забитых и пропущенных, созданные голевые шансы и передачи под удар, владение и все разновидности передач. Никто на Апеннинах не выглядит столь мощно. Вчерашняя игра все расставила по своим местам. "Милан" банально не дотягивает до уровня хотя бы реального борца за чемпионство. Это вовсе не упрек. Команда очень молодая и только начинает строиться. Здесь и сейчас результат нужен только 39-летнему Ибре. Неудивительно, что именно он стал источником заявлений о желании получить Скудетто. А для "Интера" такая цель – это уже не мечта, а необходимость. В распоряжении "нерадзурри" сильный и глубокий состав, а также самый высокооплачиваемый тренер. Разница в классе вполне проявилась на поле "Сан-Сиро".

"Интер" – главный претендент на чемпионство

Еще перед стартом сезона коэффициенты на итоговый успех "черно-синих" были самыми низкими. Задекларировать свои амбиции с первых туров не удалось. "Интер" после изнурительной предыдущей кампании был очень нестабильным, за что поплатился вылетом из Лиги Чемпионов. То фиаско огорчило руководство, но не заставило сомневаться в методах Антонио Конте. Главная цель – сбросить "Ювентус" с трона. В Серии "А" ощутимых проблем не было. Команда всегда находилась где-то вблизи вершины. Просто на ведущие роли сенсационно выбился "Милан". Лишь накануне дерби "Интер" сумел выйти на единоличное первое место, хотя шансы для этого были и раньше. Сейчас у Антонио Конте роскошные условия. К каждому матчу у него будет прилагаться полноценный недельный цикл подготовки, тогда как у конкурентов есть еще и еврокубки.

Однако, расслабляться не стоит. Высока вероятность, что уже после первой стадии плей-офф Италия потеряет как минимум половину своих представителей. Этот период "Интеру" нужно пройти на максимуме. Календарь способствует – до конца марта из "топов" нужно будет сыграть только с "Аталантой". Победа над "Миланом" должна в этом только помочь. Дерби – это всегда преимущественно об эмоциях. С ними у "нерадзурри" проблем не было, и "перегореть" команда тоже не должна. В действиях футболистов "Интера" была заметна уверенность и понимание, что именно они должны делать. Даже Кристиан Эриксен вернул веру в проект и становится все более важным исполнителем в схемах Конте. "Интер" наглядно продемонстрировал, каким образом нужно декларировать свои амбиции. Дерзкий претендент был уничтожен как по игре, так и по счету. Общая серия из семи матчей без поражений, где только две ничьи – это очень солидно.