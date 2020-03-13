"Интер" готов активировать опцию выкупа Сенси
Хавбек "Сассуоло" Стефано Сенси, вероятно, по окончании сезона станет полноценным игроком "Интера".
Как сообщает Calciomercato, "нерадзурри" готовы активировать опцию выкупа футболиста за 25 миллионов евро. Клуб уже получил одобрение наставника Антонио Конте.
Отмечается, что клубы проведут переговоры в конце сезона, при этом с самим игроков условия контракта практически согласованы.
В этом сезоне Сенси провел за "Интер" 17 матчей, в которых отметился тремя голами и четырьмя ассистами.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16