"Интер" готов купить игрока "Атлетико"

"Интер" не оставляет попыток приобрести хорватского защитника "Атлетико" Симе Врсалько, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, миланский клуб готов заплатить за футболиста 25 миллионов евро. Сам игрок также намерен перебраться в "Интер".

Стоит отметить, что ранее "Интер" предлагал за 26-летнего Врсалько только аренду с правом выкупа.

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