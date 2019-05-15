"Интер" готов купить Кьезу за 40 миллионов евро

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"Интер" готов купить Кьезу за 40 миллионов евро

"Интер" хочет приобрести хавбека "Фиорентины" Федерико Кьезу за 40 миллионов евро, передает Corriere dello Sport.

По данным источника, в сделку могут быть включены два игрока миланцев Янн Карамо и Зиньо Ванхеусден.

Стоит отметить, что в 21-летнем футболисте также заинтересован "Ювентус", который готов предложить 50 миллионов евро. "Фиорентина" в свою очередь просит за игрока 70 миллионов евро.

Кьеза является воспитанником "Фиорентины". В нынешнем сезоне итальянец участвовал в 35 матчах в Серии А, забив 6 голов и сделав 7 результативных передач.

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