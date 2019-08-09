"Интер" готов купить Милинковича-Савича
"Интер" интересуется игроком "Лацио" Сергеем Милинковичем-Савичем, передает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, римляне готовы отпустить 24-летнего полузащитника за 90 миллионов евро.
Ранее сербам интересовался "Манчестер Юнайтед". Игрок уже был готов перейти в английский клуб, однако "Лацио" не уставила сумма, которую предлагали "красные дьяволы".
"Интер" готов заплатить за хавбека 75 миллионов, а еще 15 миллионов выплатить в виде различных бонусов.
В минувшем сезоне полузащитник участвовал в 41 матче за "Лацио", забив 7 голов и сделав 3 ассиста.
А еще: "Манчестер Юнайтед" отказал ПСЖ в обмене Неймара на Погба| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Полузащитник "Аякса" Шене перешел в "Дженоа"
-
Гвардиола рассказал, сколько Сане пропустит из-за травмы
-
1
Артур: "Думаю, болельщики и игроки "Барсы" хотят возвращения Неймара"
-
Почеттино недоволен ранним закрытием трансферного окна в Англии
-
"Бавария" готова заплатить за Перишича 30 миллионов евро
-
Гус Тиль провел первую тренировку в составе "Спартака"
-
1
Синдзи Кагава перешел из дортмундской "Боруссии" в "Реал Сарагосу"
-
Лэмпард: "Хочу добиться в "Челси" успеха"
-
"Реал" готов заплатить за ван де Бека 55 миллионов евро
-
Слуцкий поделился ожиданиями от матча 2-го тура чемпионата Голландии против "Виллема II"
-
"Манчестер Сити" назвал имя нового капитана
-
"Интер" готов купить Милинковича-Савича
-
Луис Адриано: "Спартак", спасибо за незабываемые 2 года, никогда не забуду Москву"
-
1
Новичок московского "Динамо" Филипп попрощался с дортмундской "Боруссией"
-
"Ростов" интересным роликом объявил о подписании двух защитников
-
Гол Месси со штрафного "Ливерпулю" признан лучшим в сезоне-2018/19
-
Нападающий "Атлетика" Адурис объявил о завершении карьеры
-
"Лилль" продлил контракт с защитником Жозе Фонте
-
Хохлов: "Рассчитываем на Нойштедтера в первую очередь в качестве игрока центра поля"
-
Обляков назвал европейский клуб, за который хотел бы играть в будущем
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17