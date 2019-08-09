"Интер" готов купить Милинковича-Савича

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"Интер" готов купить Милинковича-Савича

"Интер" интересуется игроком "Лацио" Сергеем Милинковичем-Савичем, передает  La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, римляне готовы отпустить 24-летнего полузащитника за 90 миллионов евро.

Ранее сербам интересовался "Манчестер Юнайтед". Игрок уже был готов перейти в английский клуб, однако "Лацио" не уставила сумма, которую предлагали "красные дьяволы".

"Интер" готов заплатить за хавбека 75 миллионов, а еще 15 миллионов выплатить в виде различных бонусов.

В минувшем сезоне полузащитник участвовал в 41 матче за "Лацио", забив 7 голов и сделав 3 ассиста. 

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