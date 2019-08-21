"Интер" готов отпустить Икарди в "Наполи"

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"Интер" готов отпустить Икарди в "Наполи"

Форвард "Интера" Мауро Икарди готов перейти в "Наполи". Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, миланский клуб решил продать футболиста в "Наполи" за 26 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Икарди покинет "Интер" только ради "Ювентуса". Его контрактом будет заниматься его жена и агент Ванда Нара.

В футболисте также был заинтересован "Монако".

Икарди играет в "Интере" с 2013 года. В минувшем сезоне он отметился 17 голами и 5 ассистами в 37 матчах.

Не пропустите: Ванда Нара: "Икарди не перейдет в "Монако". | http://soccernews.ru
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