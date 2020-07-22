"Интер" готов отпустить Шкриньяра за 55 миллионов евро

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр в скором времени может покинуть команду. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, итальянский клуб готов отпустить словака в другую команду за 55 миллионов евро.

На 25-летнего футболиста претендуют ПСЖ, "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Барселона".

В текущем сезоне защитник сыграл за "Интер" 37 матчей и сделал 2 ассиста.

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