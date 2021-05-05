"Интер" готов подписать экс-защитника "Спартака"
Фото: официальный твиттер "Наполи"/Автор неизвестен
Миланский "Интер" проявляет интерес к сербскому защитнику неаполитанского "Наполи" Николе Максимовичу, сообщает Il Corriere dello Sport.
По сведениям источника, "Интер" намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно. Также Максимович входит в сфер интересов "Лацио" и "Фиорентины". Контракт игрока с "Наполи" истекает ближайшим летом, поэтому он может сменить клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 29-летний Максимович провел за "Наполи" 27 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Напомним, что в 2018 году Максимович в течение полугода выступал за московский "Спартак" на правах аренды.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17