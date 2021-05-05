"Интер" готов подписать экс-защитника "Спартака"

Фото: официальный твиттер "Наполи"/Автор неизвестен

Миланский "Интер" проявляет интерес к сербскому защитнику неаполитанского "Наполи" Николе Максимовичу, сообщает Il Corriere dello Sport.

По сведениям источника, "Интер" намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно. Также Максимович входит в сфер интересов "Лацио" и "Фиорентины". Контракт игрока с "Наполи" истекает ближайшим летом, поэтому он может сменить клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 29-летний Максимович провел за "Наполи" 27 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Напомним, что в 2018 году Максимович в течение полугода выступал за московский "Спартак" на правах аренды.

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