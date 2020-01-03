"Интер" готов подписать Эриксена в январе

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"Интер" готов подписать Эриксена в январе

Хавбек "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен близок к переходу в "Интер".

Как сообщает Ekstra Bladet, "нерадзурри" готовы подписать датчанина в январе за 20-24 миллиона евро.

Напомним, что ближайшим летом у футболиста завершается срок контракта со "шпорами" и многие клубы ожидают лета, чтобы игрок достался им бесплатно.

В текущем сезоне на счету Эриксена три гола и три ассиста в 23 играх.

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