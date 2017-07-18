"Интер" готов предложить 24 миллиона евро за Весино

Теги интер миланфиорентинаматиас весино

"Интер" готов предложить 24 миллиона евро за Весино

Хавбек "Фиорентины" Матиас Весино может перейти в миланский "Интер", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "нерадзурри" готовы заплатить за 25-летнего уругвайца 24 миллиона евро. Именно эта сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных.

Весино в прошлом сезоне сыграл за "Фиорентину" 40 матчей, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Не пропустите: "Интер" отказался покупать Турана. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Бонуччи, Баджо, Игуаин и другие шокирующие трансферы Серии А

Бонуччи, Баджо, Игуаин и другие шокирующие трансферы Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов