"Интер" готов предложить 24 миллиона евро за Весино
Хавбек "Фиорентины" Матиас Весино может перейти в миланский "Интер", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, "нерадзурри" готовы заплатить за 25-летнего уругвайца 24 миллиона евро. Именно эта сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных.
Весино в прошлом сезоне сыграл за "Фиорентину" 40 матчей, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.
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