"Интер" готов предложить суперобмен "Манчестер Юнайтед"
"Интер" проявляет интерес к бельгийскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, сообщает Express.
По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести бельгийца в летнее трансферное окно и готов отдать за него скандального форварда Мауро Икарди, у которого сильно испортились отношения с руководством из-за своей жены Ванды Нары.
В нынешнем сезоне 25-летний Лукаку провел за "Манчестер Юнайтед" 36 матчей во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Что касается 26-летнего Икарди, то он отметился 15 забитыми мячами и тремя голевыми передачами в 28 поединках за "Интер".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|28
|69
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|28
|36
|11
|Лестер Сити
|29
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|29
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14