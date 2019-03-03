"Интер" готов предложить суперобмен "Манчестер Юнайтед"

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"Интер" готов предложить суперобмен "Манчестер Юнайтед"

"Интер" проявляет интерес к бельгийскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, сообщает Express.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести бельгийца в летнее трансферное окно и готов отдать за него скандального форварда Мауро Икарди, у которого сильно испортились отношения с руководством из-за своей жены Ванды Нары.

В нынешнем сезоне 25-летний Лукаку провел за "Манчестер Юнайтед" 36 матчей во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Что касается 26-летнего Икарди, то он отметился 15 забитыми мячами и тремя голевыми передачами в 28 поединках за "Интер".

Не пропустите: "Интер" планирует наказать Икарди. | http://soccernews.ru

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